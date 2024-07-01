Kayseri'de Suriye uyruklu kişi çocuğu taciz etti! Yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı

01 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:47

Kayseri'nin Danişmentgazi Mahallesi'nde bir Suriyelinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürüldü. Olaya tepki gösteren öfkeli kalabalık sokağa döküldü. İş yerleri, araba ve evlere saldıran kalabalık mahalleyi savaş alanına çevirdi.

Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sabaha kadar süren olaylarda onlarca araca zarar verilirken; bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi. Polisin sabaha kadar güvenlik önlemi aldığı mahalledeki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.