Kayseri'de ürküten anlar: Evin etrafını alevler sardı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:15
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki vatandaşları ürküttü. Alevler müstakil evin etrafını sardı. TOMA'lar ve itfaiye anız yangınına müdahale etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde korkutan olay yaşandı. Esentepe Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.
TOMA'LAR MÜDAHALE ETTİ
Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dağlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, çok sayıda itfaiye ve TOMA'lar sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve TOMA'lar da alevlere müdahale etti.
Bu sırada müstakil evin etrafını saran alevler, sakinleri korkuttu. Yükselen alevler, ekiplerin anında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.
O anlar da havadan görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı