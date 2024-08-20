Kayseri'de ürküten anlar: Evin etrafını alevler sardı

20 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:15

Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde korkutan olay yaşandı. Esentepe Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.

TOMA'LAR MÜDAHALE ETTİ

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dağlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, çok sayıda itfaiye ve TOMA'lar sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve TOMA'lar da alevlere müdahale etti.

Bu sırada müstakil evin etrafını saran alevler, sakinleri korkuttu. Yükselen alevler, ekiplerin anında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

O anlar da havadan görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.