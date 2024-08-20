Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kayseri'de ürküten anlar: Evin etrafını alevler sardı

Kayseri'de ürküten anlar: Evin etrafını alevler sardı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki vatandaşları ürküttü. Alevler müstakil evin etrafını sardı. TOMA'lar ve itfaiye anız yangınına müdahale etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde korkutan olay yaşandı. Esentepe Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.

Kayseri'de ürküten anlar: Evin etrafını alevler sardı - 1. Resim

TOMA'LAR MÜDAHALE ETTİ

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, dağlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, çok sayıda itfaiye ve TOMA'lar sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve TOMA'lar da alevlere müdahale etti.

Kayseri'de ürküten anlar: Evin etrafını alevler sardı - 2. Resim

Bu sırada müstakil evin etrafını saran alevler, sakinleri korkuttu. Yükselen alevler, ekiplerin anında müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

O anlar da havadan görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...