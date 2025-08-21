Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de bir yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 02:56
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 03:21

’nin ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan yolca çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, İncesu’da kaza yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.

GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ, 13 YARALI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'da atölyede tüp patladı: Yaralılar var!
ETİKETLER
#kayseri
#yaralı
#ölüm
#otobüs kazası
#incesu
#Gündem
