Kayseri'deki olaylarla ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz

01 Temmuz 2024 13:21 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:32

Kayseri'de yaşanan taciz olayı Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı.

Olay sonrası toplanan halk sokağa dökülerek şüpheliyi yakalamak için taşkınlık çıkardı.



HER YERİ ATEŞE VERDİLER

Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ise ateşe verdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sabaha kadar süren olaylarda onlarca araca zarar verilirken; bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi.



YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Polisin sabaha kadar güvenlik önlemi aldığı mahalledeki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmelerin ardından yayın yasağı getirildi.

BAKAN YERLİKAYA: SORUMLULAR CEZASINI ÇEKECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir.

'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR'

Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.



Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez.



İnancımızda,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."