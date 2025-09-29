Kaza yapan sürücü bıçaklanmış halde bulundu! 17 yaşındaki genç kız gözaltına alındı

Kullandığı 70 ACJ 354 plakalı otomobille Zeytin Dalı Bulvarı'nda seyreden Ali Erginyiğit (43) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp konteyneri de park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra Erginyiğit, aracıyla kaza yerinden uzaklaşarak Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak üzerinde kaldırıma çıkarak durdu.

KAZA SANDILAR BIÇAKLANDIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Otomobilin kaza yaptığını gören vatandaşlar ise hemen aracın yanına koştu. Sürücüye yardım etmek için gelen vatandaşlar Ali Erginyiğit’in karnından bıçaklanmış olduğunu görerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada bıçaklama olayının Yenimahalle Yeşil Cami yakınında meydana geldiğini belirledi. Ali Erginyiğit’in bıçaklanmasıyla ilgili olarak 17 yaşında H.K. isimli bir kız çocuğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.