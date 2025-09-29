Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar kiracısıyla mahkemelik oldu! Davayı kazandı , yeni bedel belli oldu

Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki evinin kirasını iki katına çıkarınca kiracısıyla anlaşmazlık yaşadı. Arabuluculuk süreci sonuçsuz kalınca İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü sanatçı, davayı kazandı. Mahkeme, kiracının bundan sonra aylık 45 bin TL kira ödemesine karar verdi.

Hülya Avşar kiracısıyla mahkemelik oldu! Davayı kazandı , yeni bedel belli oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:54

ile kiracısının anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. 2019'da 6 bin TL olan kira bedeli zamanla 25 bin TL'ye yükselmişti, ancak Hülya Avşar daha yüksek bir artış talep edince taraflar arasında uyuşmazlık çıktı.

HÜLYA VAŞAR KİRAYI İKİ KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ

Hülya Avşar'ın 'de oturan kiracısı B.Ş., 2019 yılında 6 bin TL bedelle oturduğu daire için son olarak 25 bin TL kira ödüyordu. Avşar geçtiğimiz yıl kirayı iki katına çıkarmak isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Arabuluculuk görüşmeleri de sonuçsuz kalınca Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Hülya Avşar kiracısıyla mahkemelik oldu! Davayı kazandı , yeni bedel belli oldu

DAVAYI HÜLYA AVŞAR KAZANDI

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Avşar'ın talebini haklı buldu ve kiracının yeni kira bedelini 45 bin TL olarak belirledi. Böylece Avşar, uzun süredir devam eden hukuki mücadelesini kazanmış oldu.

Hülya Avşar kiracısıyla mahkemelik oldu! Davayı kazandı , yeni bedel belli oldu
Sıkça Sorulan Sorular

HÜLYA AVŞAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
10 Ekim 1963 Ardahanlı bir baba ve Edremitli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Oyuncu ve şarkıcılık yapan Hülya Avşar'ın Zehra adında bir kızı bulunuyor.
ETİKETLER
#kira artışı
#sarıyer
#hülya avşar
#Adli Uyuşmazlık
#İstanbul Hukuk Mahkemesi
#Magazin
