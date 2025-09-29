Hülya Avşar kiracısıyla mahkemelik oldu! Davayı kazandı , yeni bedel belli oldu

Hülya Avşar ile kiracısının anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. 2019'da 6 bin TL olan kira bedeli zamanla 25 bin TL'ye yükselmişti, ancak Hülya Avşar daha yüksek bir artış talep edince taraflar arasında uyuşmazlık çıktı.

HÜLYA VAŞAR KİRAYI İKİ KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ

Hülya Avşar'ın Sarıyer'de oturan kiracısı B.Ş., 2019 yılında 6 bin TL bedelle oturduğu daire için son olarak 25 bin TL kira ödüyordu. Avşar geçtiğimiz yıl kirayı iki katına çıkarmak isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Arabuluculuk görüşmeleri de sonuçsuz kalınca Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

DAVAYI HÜLYA AVŞAR KAZANDI

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Avşar'ın talebini haklı buldu ve kiracının yeni kira bedelini 45 bin TL olarak belirledi. Böylece Avşar, uzun süredir devam eden hukuki mücadelesini kazanmış oldu.