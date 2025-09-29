Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün vefatıyla ilgili Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan tüyler ürperten iddia

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenaze törenine ünlü isimler akın ederken Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yorumu dikkat çekti. Güllü'nün ölümüyle ilgili konuşan Beste Açar, Evde mutlaka üçüncü bir kişi olmalı, incelenmeli” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:25

Gerçek adı Gül Tut olan ve sahne adı Güllü olarak tanına sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Beste Açar'dan çok konuşulacak açıklama geldi.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BESTE AÇAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Güllü'nün çok büyük hayranı olduğunu belirterek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beste Açar, ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Güllü ile ilgili, “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var, sonra düşüyor… ‘Atmış anneme, atmış annemi’ diyen bir kız evlat var. Kaç diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var. mutlaka incelenmeli. çok üzgünüm mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün vefatıyla ilgili Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan tüyler ürperten iddia

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ HAKKINDA YALOVA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Güllü'nün vefatıyla ilgili Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan tüyler ürperten iddia

GÜLLÜ'NÜN KIZI, ANNESİNİN CENAZESİNDE FENALAŞTI

Güllü'nün taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında fenalık geçirdi. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem'in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürekleri dağladı.

Güllü'nün vefatıyla ilgili Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan tüyler ürperten iddia

Sıkça Sorulan Sorular

GÜLLÜ KAÇ YAŞINDA?
15 Ekim 1973 doğumlu Güllü, arabesk müzik şarkıcısıydı. 1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı. Roman havaları ve yayımladığı albümlerle adını duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asistanı Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm detayları canlı yayında anlattı!
ETİKETLER
#ölüm
#şarkıcı
#çınarcık
#Güllü
#Gül Tut
#Beste Açar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.