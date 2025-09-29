Güllü'nün vefatıyla ilgili Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan tüyler ürperten iddia

Gerçek adı Gül Tut olan ve sahne adı Güllü olarak tanına sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Beste Açar'dan çok konuşulacak açıklama geldi.

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Güllü'nün çok büyük hayranı olduğunu belirterek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beste Açar, ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Güllü ile ilgili, “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var, sonra düşüyor… ‘Atmış anneme, atmış annemi’ diyen bir kız evlat var. Kaç diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var. mutlaka incelenmeli. çok üzgünüm mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." denildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI, ANNESİNİN CENAZESİNDE FENALAŞTI

Güllü'nün taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında fenalık geçirdi. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem'in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürekleri dağladı.