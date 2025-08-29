Kazadan acı verici görüntüler! Bisikletli çocuk tırın altında kaldı, hayatını kaybetti

Çorum’da Buharevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde feci kaza meydana geldi. Birkan Y. idaresindeki tır, Mahmutevler 6. Sokak’aa dönüş yapmak istediği sırada bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Yılmaz (12) çarptı. Tırın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın sağa dönüş yaptığı görülüyor. Bu sırada sokağın karşısına geçmek isteyen bisikletli çocuk tırın altında kalıyor. Kazayı gören çocuğu gören vatandaşlar yardımına koşuyor.