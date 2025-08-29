Kırmızı ışık ihlali feci kaza getirdi! 8 yaralı

İstanbul
Ağrı’nın Patnos ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı yönünden gelen açık kasa transit ile Sanayi Sitesi'nden çıkan araç iddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar oluşan araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.