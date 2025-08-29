Kırmızı ışık ihlali feci kaza getirdi! 8 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Ağrı yönünden gelen açık kasa transit ile Sanayi Sitesi'nden çıkan araç iddiaya göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar oluşan araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.