Karşıdan karşıya geçmeye çalıştı, hayatını kaybetti! Feci kaza anı kamerada

Gaziantep’te 23 Ağustos günü Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 25. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Fatma Yener’e plakası ve sürücüsü önlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak metrelerce savrulan 12 yaşındaki Fatma ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Fatma, kazadan 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Deliler Mahallesi’nde defnedildi. Fatma Yenerin hayatını kaybetmesine neden olan feci kaza anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.