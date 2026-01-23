Kazakistan'dan İhlas Medya'ya üst düzey ziyaret!

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İhlas Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Sapiyev ve Amankul'u TGRT Haber Genel Müdürü Sait Eken ve Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı karşıladı.

İhlas Dijital Varlıklar, TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret eden Sapiyev ve Amankul, yöneticilerden detaylı bir bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, dijital alanda yürüttükleri projeler ve gelecek vizyonuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Ziyarette, iki ülke arasındaki medya ve iletişim alanında iş birliği olanakları üzerine verimli bir değerlendirme gerçekleştirildi.