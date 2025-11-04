Menü Kapat
Mücahit Ören: Hedef 1 milyar dolarlık şirket olmak

İhlas Pazarlama, büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Bu başarının en önemli unsurlarından olan şirketin sahadaki güçlü satış ekibi için Antalya’da “Sahanın Kazananları” adıyla özel bir organizasyon düzenlendi. Organizasyonda konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, ekibi tebrik ederek "1 milyar dolarlık bir şirket olmak bizim için çok yakın bir hedef" dedi.

04.11.2025
04.11.2025
İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören ve İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören de katıldı. Etkinlikte, başarılarıyla öne çıkan çalışanlar ödüllendirildi.

“1 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET OLMAK YAKIN BİR HEDEF”

Açılış konuşmasında çalışanlara seslenen Mücahit Ören, İhlas Pazarlama’nın hedeflerine dikkat çekti:
“1 milyar dolarlık bir şirket olmak bizim için çok yakın bir hedef. Buna kalben inanın, gönülden inanın. Bir yandan da ihracatta ve yurtdışındaki büyümeyle rakipsiz bir yere doğru gidiyoruz. 6-7 sene evveline bakın; katlanarak nerelere gelmişsek, gideceğimiz yer hiç uzak değil.”

YENİ FABRİKA VE İHRACATTA BÜYÜME MESAJI

İhracatta rakipsiz olduklarını vurgulayan Ören, yeni fabrikanın da müjdesini verdi. İhlas Holding’in sadece yurtiçinde değil, uluslararası pazarlarda da güçlü adımlarla ilerlediğini belirten Ören, “Bu başarı hepimizin eseri. Her kademede görev alan arkadaşlarımızın katkısı çok büyük” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ GAZETESİ: TÜRKİYE GAZETESİ”

Konuşmasında İhlas Holding’in köklü markalarından Türkiye Gazetesi’ne de değinen Mücahit Ören, gazetenin tiraj artışına dikkat çekti:
“Bundan emin olarak söylüyorum; Türkiye’nin bir numaralı gazetesi Türkiye Gazetesi. Çünkü kimin evine, kimin dükkanına bıraktığınızı siz biliyorsunuz. Rakamları net, yaptığı iş ortada. Yazdığıyla, söylediğiyle ve itibarıyla Türkiye’nin en güçlü gazetesi. Bu da İhlas Pazarlama’nın bir şerefi.”

“SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ”

Konuşmasının sonunda çalışanlarına teşekkür eden Mücahit Ören, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Biz sizleri seviyoruz. Beraber olmaktan, bu heyecanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz.”

#ihracat
#büyüme
#İhlas Pazarlama
#İhlas Holding
#Mücahit Ören
#Ödüllendirme
#Yeni Fabrika
#Ekonomi
