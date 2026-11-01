Kazaları kurgulayıp, vurgun yaptılar: Çok sayıda tutuklama var

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada sigorta tazminatı için kazaları kurgulaya bir şebekeye operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. 43 şüphelinin bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF ÖNCESİ DETAYLICA ÇALIŞTILAR

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildiği, ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edilmişti.