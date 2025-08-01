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Kemerinin içinden öyle bir şey çıktı ki! Zabıtalar da şaşkına döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, şüpheli bir şahsın belindeki kemer görünümlü kılıfın içinden çıkan 60 santimlik döner bıçağı karşısında şaşkınlık yaşadı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 12:51

'da ilginç bir olay yaşandı. ilçesinde görevli bir grup mahalle bekçisi, asayiş uygulaması için denetime çıktı.

Denetim sırasında ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bir genci fark etti.

Kemerinin içinden öyle bir şey çıktı ki! Zabıtalar da şaşkına döndü

Ekipleri şüpheliyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kemerinin içinden öyle bir şey çıktı ki! Zabıtalar da şaşkına döndü

18 yaşındaki Muhammed K.'nin üzerini arayan ekipler, belinde kemer gibi duran bir kılıfı fark etti.

60 SANTİMLİK DÖNER BIÇAĞI ÇIKTI

Kemer kılıf açıldığında içinden tam 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı. Bekçiler, durum karşısında şaşkınlarını gizleyemedi.

Kemerinin içinden öyle bir şey çıktı ki! Zabıtalar da şaşkına döndü

GÖZALTINA ALINDI

Döner bıçağına el konulan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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ETİKETLER
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#Mahalle Bekçisi
#Döner Bıçağı
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