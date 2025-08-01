Kemerinin içinden öyle bir şey çıktı ki! Zabıtalar da şaşkına döndü

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. İnegöl ilçesinde görevli bir grup mahalle bekçisi, asayiş uygulaması için denetime çıktı.

Denetim sırasında ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bir genci fark etti.

Ekipleri şüpheliyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

18 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed K.'nin üzerini arayan ekipler, belinde kemer gibi duran bir kılıfı fark etti.

60 SANTİMLİK DÖNER BIÇAĞI ÇIKTI

Kemer kılıf açıldığında içinden tam 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı. Bekçiler, durum karşısında şaşkınlarını gizleyemedi.

GÖZALTINA ALINDI

Döner bıçağına el konulan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelinin işlemleri sürüyor.