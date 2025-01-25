Kendi çocuklarından ayırmadılar! Yangın faciasında yaşamını yitiren Uygur Türkü Sümeyye'nin öyküsü

25 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:45

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında Gültekin ailesinden tam 14 kişi hayatını kaybetti. 3 çocukları olan Zehra Sena ile Bilal Gültekin, Uygur Türkü Sümeyye'nin de koruyucu ailesi olmuştu. Kendi çocuklarından ayırmadıkları Sümeyye'yi de sömestr tatiline götüren Gültekin ailesi faciada hayatını kaybetti.

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti

Bolu Kartalkaya'daki yangın​ faciasında Gültekin ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. 3 çocukları olan Zehra Sena ile Bilal Gültekin, Uygur Türkü Sümeyye'nin de koruyucu ailesi olmuştu. Gültekin ailesinin çocuklarından ayırmadığı Uygur Türkü Sümeyye'nin öyküsü ise yürekleri dağladı.

ANNESİ ÇİN'DE HAYATINI KAYBETTİ

Babası ile Çin'den İstanbul'a sığındı. Gültekin ailesi küçük kızın koruyucu ailesi olmuştu. Sümeyye adını alan 11 yaşındaki çocuk da Bolu​ Kartalkaya'daki otelde yaşamını yitirdi.

Uygur Türkü küçük kızın annesi Çin'de ölmüştü. 2016 yılında babasıyla İstanbul'a geldi. Bilal Gültekin'in şirketinde çalışan Uygur Türklerinden biri de Sümeyye'nin babasıydı.

Çalışanlar şirket merkezinde kalıyordu. Bilal Gültekin, babasıyla işyerinde kalan Sümeyye ile tesadüfen karşılaştı. Henüz 2 yaşındaki kızın fabrikada kalmasını istemedi.

İlk çocuklarına hamile olan eşinin de onayıyla kızı evlerine götürdü. Gültekin çifti, çok sevdikleri kızın koruyucu ailesi oldu, ona Sümeyye adını verdiler. Soyadını da Zehra Sena Gültekin'in eski milletvekili olan babası Mehmet Güner'den aldılar.

Zehra Sena Gültekin'in 3 oğlu daha oldu. Bekir, Selim ve Yusuf...

Aile, Sümeyye'yi kendi öz çocuklarından hiç ayırmadı. Bolu Kartalkaya'daki tatile de birlikte gitmişlerdi. Otelin 12. katında kalıyorlardı. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, yangın anında annesini aradı.

Eşi ve çocuklarıyla mahsur kaldıklarını söyledi ve helallik istedi. Bu onun son sözleri oldu, ailenin cenazelerine ulaşıldı.

Aileden 14 kişi hayatını kaybetmişti. Sümeyye de, üç kardeşi, anne ve babasıyla birlikte o yangında hayatını kaybedenler arasındaydı.

Sümeyye'nin öz babası hem kaybettiği kızına üzülüyor hem de onu aileden ayırmayan Gültekin ailesini kaybetmenin yasını tutuyor.