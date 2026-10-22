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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:16

Kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdı, sınır dışı edildi

Bursa'da polis ekiplerinin kent genelinde güvenlik için yürüttüğü operasyonlar neticesinde kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcı yakayı ele verdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Kendisini avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdı, sınır dışı edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:16

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçesinde saha araştırması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında, geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında, suçundan arandığı belirlendi. Kadının ayrıca iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın, Türkiye'de yasal kalış hakkının da olmadığı ortaya çıktı. Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadın, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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ETİKETLER
#nilüfer
#dolandırıcılık
#Bursa Emniyet Müdürlüğü
#Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü
#İl Göç İdaresi Müdürlüğü
#Gündem
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