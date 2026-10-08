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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:48

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya elden 2 milyon lira verdi: Vurgun anları ortaya çıktı

Antalya'da bir vatandaş kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Şahıslara 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasının verildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonlar sonrası 2 şüpheliyi yakaladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:48

Türkiye’de her geçen gün dolandırıcılık yöntemlerine yenisi ekleniyor. Son zamanlarda dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları hedef alıyor.

ELDEN 2 MİLYON LİRA VERDİ

'da bir vatandaş, kendilerini telefonda polis olarak tanıtan kişilere 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını elden verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin iki ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 680 bin lira değerindeki ziynet eşyasına el konuldu. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya elden 2 milyon lira verdi: Vurgun anları ortaya çıktı

BAŞKOMİSER OLARAK TANITTI

İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirterek şikayetçi oldu. Şüphelilerin kendilerini "örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser" olarak tanıttığını anlatan S.H., kimliğinin bir olayda kullanıldığının söylendiğini ve baskı altında yönlendirilerek yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim ettiğini beyan etti.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya elden 2 milyon lira verdi: Vurgun anları ortaya çıktı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İl merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 2 cep telefonu ve bir SIM karta el konuldu.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya elden 2 milyon lira verdi: Vurgun anları ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından '' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheli tutuklandı.

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ETİKETLER
#Antalya
#emniyet müdürlüğü
#nitelikli dolandırıcılık
#Başkomiser
#S.h.
#Gündem
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