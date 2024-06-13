Kene kâbusu yurdu sarıyor! Yetkililerden İstanbul uyarısı..

13 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:22

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Havalar ısındı keneler ortaya çıktı.

Acil servislerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmeye başlandı. Anadolu'daki artan kene vakaları akıllara İstanbul'da da benzer bir durumun olup olmadığı sorusunu getirdi.

Uzmanlar İstanbul'da kenelerin hastalık taşımadığını söylese de hem keneyle hem sivrisinekle mücadele iki ay erken başladı.

NTV'nin haberine göre; vücutta kene ile karşılaşıldığı zaman uzmanlar tedbirli olunmasını öneriyor.

Ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi şikayetlerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar kene riski bulunan yerlerde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

HASTANEDE ÇIKARILMALI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Kendimi çıkartırsak tamamını çıkaramayabiliriz." diye konuşan Akhan, "Orada parçalanırsa vücuda girecek virüsün artmanına sebep olabilir." dedi.

Kenenin açık bildiği her yere yapışabileceğini de sözlerine ekleyen Akhan, pantolon gibi koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

BELEDİYENİN İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul'da hastalık yayan kene ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ekipler 611 personelle risk barındıran noktaları ilaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, kentteki kenelerin şu anda kırım kongo virüsünü taşıma özelliğinin olmadığını vurguladı.

Yine de tedbir olması gerektiğini ifade eden Eryiğit, "Kene ihbarı bize geldikten sonra o alanda ilaçlama yapılır." dedi.