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 | Baran Aksoy

Kentsel dönüşüm komisyonu kuruluyor! Bakan Kurum duyurdu

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını duyurdu. Bakan Kurum ayrıca komisyonda belediyelerin taleplerinin değerlendirileceğini de açıkladı.

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Kentsel dönüşüm komisyonu kuruluyor! Bakan Kurum duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 17:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda Kentsel Dönüşüm Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, TOKİ Başkanı Levent Sungur, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, vali yardımcıları, 39 ilçenin belediye başkanları da katıldı.

Kentsel dönüşüm komisyonu kuruluyor! Bakan Kurum duyurdu

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını duyurdu. Valiliğin başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde karar alınacağını söyleyen Bakan Kurum, "Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" dedi.

Kentsel dönüşüm komisyonu kuruluyor! Bakan Kurum duyurdu

"ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN 600 BİN KONUT VAR"

Bu yıl itibarıyla İstanbul'da 8 milyon 70 bin ev ve iş yerinin bulunduğunu anlatan Kurum, "Bunun 3 milyon 393 bini, 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokumuza baktığımızda aslında 2000 yılında İstanbul'un tamamı riskliyken, yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul'umuzun yüzde 60'ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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