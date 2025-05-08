Son dakika | Bakan Kurum'dan depreme hazırlık çağrısı! İşte İstanbul'daki riskli bina sayısı

Son dakika haberi: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul riskli bölgelerin başında. Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul riskli bölgelerin başında. Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var" ifadelerini kullandı.

'BU SÜRECE SAHİP ÇIKALIM'

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen son depremlere dikkat çekerek kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurguladı. Bakan Kurum, İstanbul'da bir deprem beklendiğini söyleyerek "Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini bir kez daha gösterdi. İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Deprem propaganda aracı olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

''DEPREM PROPAGANDA OLARAK KULLANILAMAZ"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini gösterdi.

Kredi ve hibe desteğini artırarak 1 milyon 850 bin TL'ye çıkardık.

Devletimiz tüm imkanlarıyla gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz.

Deprem propaganda olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. İstanbul'un dönüşümü meselesi sadece iktidarın tek başına omuzlayacağı bir yük değildir ve olmamalı."

Basın mensuplarının önünde söz veriyorum. Benimle görüşmek isterseniz bakanlığımızın kapıları 7/ 24t sonuna kadar açıktır.

İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek zorundayız.

Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olup İstanbulumuzu birlikte dönüştürelim."