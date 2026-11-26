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İstanbul
Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk etapta 20 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya 4 şüpheli daha dahil edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V. ve Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç. de yer aldı.
Belediye çalışanları M.A.Y., M.G. ve M.A., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., şirket sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K. ile Y.N., H.C., F.U. ve H.K. de tutuklandı.
Belediyenin Özel Kalem çalışanı A.B.S., İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında eski Belediye Başkanı Erdal Ö., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin ise belediye başkanı adına rüşvet parası aldığı ileri sürüldü.
Vakıf Müdürü İ.Ç., şirket genel müdürü R.C.D. ve Özel Kalem çalışanı A.B.S.'nin de rüşvet aldığı iddia edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.