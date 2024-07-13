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Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada rapor yayınlandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 23:14 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 23:22

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili hazırlanan tespit raporunda iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundu. 

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz günü meydana gelen olayda, otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenilmişti. 

KAZA TESPİT RAPORU: İKİ SÜRÜCÜ DE HATALI 

Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığının belirtildiği öğrenildi.

Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada rapor yayınlandı  - 1. Resim

Raporda sürücü Kınık'ınn "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar" maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildiği belirtildi.

Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada rapor yayınlandı  - 2. Resim

Diğer sürücü Öztürk'ün de "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar" maddesini ihlal etmesinden dolayı yüzde 50 kusurlu bulunduğu ifade edildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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