Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazayla ilgili yeni gelişme! Bakan Tunç açıkladı

13 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 13:50

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz günü meydana gelen olayda, otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına dalmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralanmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenilmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"HATALI BİR İŞLEM VARSA DÜZELTİLİR"

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Tunç,

“Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım.

Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir.

Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz.

Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.