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Kick Boks Şampiyonası’nda kavga: Ringde başladı, salona taştı!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 01:08 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 01:10

Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndaki bir müsabakada, hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 1’i hakem 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifade için polis merkezine götürüldü.

Türkiye​ Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi. 

İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı. Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.

Kick Boks Şampiyonası’nda kavga: Ringde başladı, salona taştı! - 1. Resim

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 1’i hakem olmak üzere 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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