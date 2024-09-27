Kıl payı ölümden döndü! Hakkari'de yürekleri ağza getiren anlar!

27 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:19

Hakkari'de bir vatandaş yolda yürürken kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği olayda kamyonet elektrik direğine çarparak durabildi. Karşıdan karşıya geçen vatandaş ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Hakkari​'de yürekleri ağza getiren bir kaza​ yaşandı. Freninin patlaması sonucu yokuş aşağı kontrolden çıkan kamyonet​ elektrik direğine çarparak durabildi. O anlarda ise yolda yürüyen bir vatandaş​ kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada yokuş aşağı inen kamyonet kontrolden çıktı. Aşağı doğru kayan kamyonet elektrik direğine çarparak durabildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada yolda yürüyen bir vatandaş kamyonetin altında kalmakta son anda kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle mahallenin elektrikleri kesilirken sürücü​ hafif yaralı olarak kurtuldu.