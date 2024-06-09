Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 16:16 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:24
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kilometrelerce geri geri giden otomobil görenleri hayrete düşürdü.
Serdivan 32 Evler Mahallesi 2. Cadde üzerinde başlayan olayda otomobil, kilometrelerce yolu geri geri giderek trafiği tehlikeye soktu.
ŞOKE EDEN ANLAR
Otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar ise şaşkın gözlerle o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin geri geri seyretmesi, görenlerin durumu yorumlaması yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı