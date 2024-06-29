Kilyos sahilinde şaşkına çeviren görüntü! İnekler plajın keyfini sürdü

29 Haziran 2024 12:51 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:52

Hava sıcaklıkları arttıkça vatandaşlar soluğu deniz kıyılarında alıyor.

Vatandaşlar, İstanbul Sarıyer'de yüksek giriş ücretleri, yiyecek-içecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach’ler yerine halk plajlarını tercih ediyor.

Sıcaklıklar arttıkça Kilyos’taki halk plajındaki doluluk da artıyor.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Aileler genellikle halk plajında çadır kurarken, kuma kurdukları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkarıyor.

Kilyos’ta ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken, halk plajındaki yoğunluk göze çarptı.

ÖZEL PLAJLAR CEP YAKIYOR

Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos’ta, aileler halk plajlarını doldurdu.

Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı.

Plaja gelen vatandaşlar evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.

KUMSAL BAKIMSIZ VE PİS

Halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu.

Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.

'BU PARALARI VERMEK VATANDAŞA AĞIR GELİYOR'

Halk plajında kumun keyfine varan vatandaşlardan Abdullah Özyurt, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Bugün hava çok güzel kumda sıcak, bayram boyunca buradaydık. Bugün en iyi hali. Genelde denize girmeye Kilyos’a geliyoruz. Genellikle halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var.



Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor.

Bir arabada en az 4 kişi oluyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor. Özel plaja verilecek giriş parasıyla yiyecek alıyor, halk plajına geliyor. Daha iyi oluyor."