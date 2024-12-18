Kimyasal sızıntı ihbarı paniğe neden oldu! AFAD harekete geçti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:43
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı olduğu yönünde bir ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; bir kömür madeni sahasında kimyasal sızıntı olduğu öne sürüldü. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.
Ekipler, kömür madenine ait atık alanında incelemelerde bulundu. İçten yanma neticesinde çıkan dumanın olduğu bölgede ölçüm gerçekleştirildi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Yapılan ölçümlerde ortaya çıkan karbon monoksit gazının insan sağlığını olumsuz etkileyecek dozda olmadığı tespit edildi. Alanın risk barındırmadığı tespit edilirken, ekipler gerekli önlemleri aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı