Kimyasal sızıntı ihbarı paniğe neden oldu! AFAD harekete geçti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:43

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı olduğu yönünde bir ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.