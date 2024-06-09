Kimyasal tarım ürünleri yandı sızıntı sebebiyle yürekler ağza geldi
Antalya'da çıkan yangında kimyasal sızıntı riski nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Kimyasal tarım ürünlerinin olduğu fabrikada yangın çıktı, AFAD müdahale etti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Asagioba Mah. Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'ndeki kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrika saat 22.30 sıralarında yanmaya başladı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülebilen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
AFAD KİMYASAL SIZINTI ÖLÇÜMÜ YAPTI
Kapalı olduğu ve kimsenin içinde bulunmadığı fabrikadaki yangında, zirai ürünlerin yanmasından dolayı AFAD ekipleri kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi. Fabrikaya girişler araç ve yaya trafiğine kapatılırken, AFAD ekipleri etraftaki vatandaşları tedbir amaçlı uzaklaştırdı. Yoğun dumanın bulunduğu bölgede jandarma ve itfaiye personeline ayran verildi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.