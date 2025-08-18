Kiraladıkları çadır mezarları oldu! Kamp keyfine giden karı kocadan acı haber

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Yaylası'na kampa giden evli çiftin cansız bedeni bulundu.

Kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖMÜRLÜ MANGAL ZEHİRLEDİ

Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.