Gündem
Kiraladıkları çadır mezarları oldu! Kamp keyfine giden karı kocadan acı haber

Kayseri'deki Erciyes Dağı'na kamp yapmaya giden karı kocadan acı haber geldi. Çadır kiraladığı öğrenilen çiftten aileleri haber alamayınca durumu jandarmaya bildi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kiraladıkları çadır mezarları oldu! Kamp keyfine giden karı kocadan acı haber
'de Erciyes Dağı'nda bulunan Tekir Yaylası'na kampa giden evli çiftin cansız bedeni bulundu.

Kiraladıkları çadır mezarları oldu! Kamp keyfine giden karı kocadan acı haber

Kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiraladıkları çadır mezarları oldu! Kamp keyfine giden karı kocadan acı haber

KÖMÜRLÜ MANGAL ZEHİRLEDİ

Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

