Antalya'da şüpheli olay: Minibüs şoförü aracında ölü bulundu

Özel bir firmada çalışan tur minibüsü sürücüsü Mehmet Emin Ceylan (50), aracını Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde beach park yanına park ettikten sonra dinlenmek için içerisine geçti. Sabah saatlerinde Ceylan’a ulaşamayan firma yetkilileri, aracın bulunduğu bölgeye gitti.

HAREKETSİZ OLDUĞUNU GÖRÜNCE İHBAR ETTİLER

Aracın içinde sürücünün hareketsiz yattığını gören yetkililer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ceylan’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.