Kirayı 1 milyon liraya çıkardı, elektriğini kesti! Mahkemeden mülk sahibine tokat gibi karar

28 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:20

Fritöz sipariş etti, kertenkele sahibi oldu

Fritöz sipariş etti, kertenkele sahibi oldu

Beşiktaş'ta bulunan kafe restoranı Anıtlar Kurulu'ndan uygun bir tutara kiraladı. Restoran, daha sonra Şen Ortaklar Limited Şirketi'ne 100 bin liraya kiraya verildi.

Zaman içinde kira 200 bin liraya kadar çıktı. Mal sahibi ilerleyen dönemde kirayı 1 milyon TL yapmak isteyince işler karıştı. Kiracı dudak uçuklatan fiyatı ödemeyi reddetti.

KİRAYI 5 KATINA ÇIKARMAK İSTEDİ

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre bunun üzerine kiracıyı bezdirmek isteyen Akaretler firması, restoranın elektriğini kesti. Elektrikler kesilince restoran açılamadı ve dolaptaki yiyecek ve içecekler bozuldu.

Yaşanan olay karşısında kiracının avukatı Emre Sıraç Pamuk harekete geçti. Pamuk, durumu mahkemeye taşıdı ve iki firma, kira anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik oldu.

İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, kesilen elektriğin tekrar bağlanması yönünde karar verdi. Bu kararla kiracı haklı bulundu ve elektrik tekrar açıldı.

200 bin lira kira vermeye devam eden kiracıyla mal sahibi arasında 1 milyona çıkarılmak istenen kira davası ise halen sürüyor.

'CİRODAN PAY ALIRIZ' DAYATMASI

Avukat Emre Sıraç Pamuk, eski tarihli sözleşmesi olan kiracılara baskı uygulayarak çıkarma taktiğinin uygulandığına dikkat çekti. Bu taktikle daha yüksek bir bedelle kiraya verme yoluna gidildiğini aktaran Pamuk, "Müvekkilimin herhangi kira borcu yok. Kira 200 binden 1 milyona çıkarılmak istendi. Kabul etmeyince daha yüksek kiraya verebilmek amacıyla kafe restoranın elektriği kesildi." dedi.

Pamuk, sözleşme yapılırken kiracı esnafa 'cirodan pay alırız' dayatması yapıldığında da dikkat çekti.