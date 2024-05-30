Kırıkkale'de feci kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı

30 May 2024 01:15 - Güncelleme : 30 May 2024 01:39

Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da katliam gibi kaza: Otobüs vadiden uçtu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da feci kaza! Pikap dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Ankara’da feci kaza! Pikap dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre araç trafiğine kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Mehmet Makas, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, kontrolden çıkan otomobilin önünde seyreden dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

"BİR KİŞİ AĞIR YARALI"

Kazada yaralanan 22 kişinin Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Vali Makas, "Bir ağır yaralımız var. İnşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibarıyla sıkıntımız yok" dedi.