Kırklareli’nde koca dehşet: Tartıştığı eşini bıçakladı

22 May 2024 10:17 - Güncelleme : 22 May 2024 10:21

Kırklareli’nde yaşanan olayda; Yunus A. (32) ile eşi Bahar A. (30) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Yunus A., bıçakla eşine saldırdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Yunus A. ise polis ekiplerini çalışması sonucu yakalandı.