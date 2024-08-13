Kırklareli’nde otluk alanda yangın! 600 dekar alan kül oldu 

13 Ağustos 2024 21:01 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 21:04

Merkeze bağlı Kayalı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, anız alanlarında hızla yayılmaya başladı.

Çevrede bulunanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk ve ağaçlık alanlara sıçradı.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale için TOMA, AFAD, İl Özel İdare, BOTAŞ ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de seferber oldu. Ayrıca, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu.

600 DEKAR ALAN KÜL OLDU

Ekiplerin yaklaşık dört saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yaklaşık 600 dekar alan zarar gördü.

Köylüler de kendi çabalarıyla yangına müdahaleye destek verdi.