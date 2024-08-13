Kırklareli’nde otluk alanda yangın! 600 dekar alan kül oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 21:01 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 21:04
Kırklareli'nde anız yakılması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak otluk ve ağaçlık alanlara sıçradı. Yangına, itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, TOMA, İl Özel İdaresi, BOTAŞ ve AFAD ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınırken 600 dekar alan kül oldu.
Merkeze bağlı Kayalı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, anız alanlarında hızla yayılmaya başladı.
Çevrede bulunanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk ve ağaçlık alanlara sıçradı.
TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU
Yangına müdahale için TOMA, AFAD, İl Özel İdare, BOTAŞ ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de seferber oldu. Ayrıca, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu.
600 DEKAR ALAN KÜL OLDU
Ekiplerin yaklaşık dört saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yaklaşık 600 dekar alan zarar gördü.
Köylüler de kendi çabalarıyla yangına müdahaleye destek verdi.
Kaynak: tgrthaber.com