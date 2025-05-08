Kırmızı Bültenle aranan 2 firari Gürcistan'da yakalandı!

Bakan Yerlikaya Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan’da yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Emniyet güçlerinin organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. isimli şahısların Gürcistan’da yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bu kabine dönemimizde; 16’sı terör, 80’ i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti, 169’u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam: 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1920342244990517547