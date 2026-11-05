Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Daltonlar’ isimli Organize Suç Örgütü mensuplarından Gökhan Şahin, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

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HABERİN ÖZETİ Kırmızı bültenle aranan 'Daltonlar' örgütü üyesi Gökhan Şahin, Türkiye'ye iade edildi İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesiydi. Gökhan Şahin adı verilen kişi Türkiye'ye iade edildi. İade Gürcistan'dan yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Ülkemize İade Edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin’in Gürcistan’dan ülkemize iadesi sağlandı" ifadeleri yer aldı.

https://x.com/TC_icisleri/status/2118236424688353684