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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:51

İş insanlarına korku salan çeteye darbe: Elebaşları firarda, kırmızı bülten çıkarılacak

İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para istedikleri öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanırken, firari örgüt elebaşının kırmızı bültenle aranması için harekete geçildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İş insanlarına korku salan çeteye darbe: Elebaşları firarda, kırmızı bülten çıkarılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:51

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin iş insanlarına şantaj yaptıkları, iş yerlerini kurşunlayarak tehdit ettikleri ve bu yöntemlerle para talep ettikleri tespit edildi.

İŞ YERİNİ KURŞUNLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün son olarak 5 Eylül'de bir iş yerini kurşunladığı belirlendi.

İş insanlarına korku salan çeteye darbe: Elebaşları firarda, kırmızı bülten çıkarılacak

ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İş insanlarına korku salan çeteye darbe: Elebaşları firarda, kırmızı bülten çıkarılacak

FİRARİ ÖRGÜT ELEBAŞI KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, firari durumda bulunan suç örgütü elebaşının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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