İş insanlarına korku salan çeteye darbe: Elebaşları firarda, kırmızı bülten çıkarılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin iş insanlarına şantaj yaptıkları, iş yerlerini kurşunlayarak tehdit ettikleri ve bu yöntemlerle para talep ettikleri tespit edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün son olarak 5 Eylül'de bir iş yerini kurşunladığı belirlendi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, firari durumda bulunan suç örgütü elebaşının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.