Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo yakalandı, kefaletle serbest bırakıldı

27 May 2024 10:28 - Güncelleme : 27 May 2024 10:29

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir otomobilden şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri mahallede giriş ve çıkışları kapatarak Ahmet Y. idaresindeki otomobilin önünü keserek durdurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Sürücü Ahmet Y. ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis araçtan indirdi. Kimliksiz şüphelinin yapılan üst taramasında çelik yelek giydiği belirlendi. Polis yaptığı kimlik sorgusunda şüphelinin, Interpol tarafından "Silahlı suç örgütü liderliği" suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğunu belirledi. Abdo'nun üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 mermi namluya sürülü halde toplam 12 mermi ele geçirildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

''KÜRT TİLKİSİ''

Abdo’nun ortağı "Kürt Tilkisi" lakabıyla tanınan Rawa Majid ile İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları gerekçesiyle ortaklığın bozulup aralarında husumet başladığı iddia edildi.

2023 yılı Eylül ayında Majid'in, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucu çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi.

İSTANBUL SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA YAŞANMIŞTI

6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.