Kayseri'de aranan şahıslar yakalandı: 14 gözaltı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 16:09 - Güncelleme : 15 May 2024 16:10
Kayseri'de 81 polisin katılımıyla aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 29 ekip 81 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda "hırsızlık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı