Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle hakkında arama çıkarılan ve ABD’ye kaçtığı öğrenilen Umut Altaş’ın çalıştığı restoranın sahibi Rüstem Keskin, eski çalışanının iş yerindeki şüpheli tavırlarını Habertürk TV’ye anlattı. Altaş’ın uyuşturucu kullandığından şüphelenecek kadar dalgın olduğunu belirten Keskin, dikkat çeken şu detayları paylaştı:

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş hakkında çarpıcı iddia: "Gizli tanık olmak istedi, sonra sır oldu!"

HABERİN ÖZETİ Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş hakkında çarpıcı iddia: "Gizli tanık olmak istedi, sonra sır oldu!" Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan ve ABD'ye kaçtığı öğrenilen Umut Altaş'ın, soruşturmaya ilişkin savcılıkla temasa geçerek gizli tanık olmak istediği ancak talebinin reddedildiği ve ardından kayıplara karıştığı iddia edildi. Umut Altaş'ın çalıştığı restoranın sahibi Rüstem Keskin, Altaş'ın iş yerindeki şüpheli tavırlarını ve sürekli karanlıkta telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. Yaklaşık 8 ay önce Altaş'ın savcılık makamlarıyla iletişime geçerek gizli tanık olmak istediği ancak dosyanın baş şüphelilerinden biri olduğu için talebinin reddedildiği iddia edildi. Jandarma ekiplerinin ABD'deki Altaş ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin dava dosyasına eklendiği belirtildi. Görüşmede Altaş'ın, dosyadaki diğer gizli tanık beyanlarında geçen bazı iddiaları doğrudan inkar etmediği kaydedildi.

"Sürekli Türkiye’den birileriyle konuşuyordu. Sık sık ofise girer, ışıkları kapatır ve karanlıkta telefon görüşmeleri yapardı. Bana ailesiyle konuştuğunu söylüyordu ama tavırları hiç normal değildi."

BAŞ ŞÜPHELİYE "GİZLİ TANIKLIK" REDDİ

Dosyada yeni bir kırılma noktası çıkaran iddiaya göre Altaş, yaklaşık 8 ay önce Türkiye’deki savcılık makamlarıyla temasa geçti. "Gizli tanık olmak istediğini" beyan eden Altaş’a, hukuk sistemine göre dosyanın baş şüphelilerinden biri olması nedeniyle bu usulün mümkün olmadığı bildirildi. Bu "pazarlık" girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Altaş’ın kayıplara karıştığı öğrenildi.

JANDARMA İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME TUTANAKLARDA

Soruşturma derinleştikçe teknik detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Jandarma ekiplerinin Altaş’ın ABD numarasını tespit ettiği ve şüpheliyle görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Bu görüşme kayıt altına alınarak dava dosyasına eklendi. Altaş’ın, dosyadaki diğer gizli tanık beyanlarında geçen bazı vahim iddiaları doğrudan inkar etmemesi, jandarma tutanaklarındaki en dikkat çekici ayrıntı oldu.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA SON DURUM

2020 Ocak ayından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi mücadelesini sürdürüyor. Altaş hakkındaki kırmızı bülten süreci devam ederken, ABD’den gelen bu son bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.