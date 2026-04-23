Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş hakkında çarpıcı iddia: "Gizli tanık olmak istedi, sonra sır oldu!"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle hakkında arama çıkarılan ve ABD’ye kaçtığı öğrenilen Umut Altaş’ın çalıştığı restoranın sahibi Rüstem Keskin, eski çalışanının iş yerindeki şüpheli tavırlarını Habertürk TV’ye anlattı. Altaş’ın uyuşturucu kullandığından şüphelenecek kadar dalgın olduğunu belirten Keskin, dikkat çeken şu detayları paylaştı:
"Sürekli Türkiye’den birileriyle konuşuyordu. Sık sık ofise girer, ışıkları kapatır ve karanlıkta telefon görüşmeleri yapardı. Bana ailesiyle konuştuğunu söylüyordu ama tavırları hiç normal değildi."
Dosyada yeni bir kırılma noktası çıkaran iddiaya göre Altaş, yaklaşık 8 ay önce Türkiye’deki savcılık makamlarıyla temasa geçti. "Gizli tanık olmak istediğini" beyan eden Altaş’a, hukuk sistemine göre dosyanın baş şüphelilerinden biri olması nedeniyle bu usulün mümkün olmadığı bildirildi. Bu "pazarlık" girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Altaş’ın kayıplara karıştığı öğrenildi.
Soruşturma derinleştikçe teknik detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Jandarma ekiplerinin Altaş’ın ABD numarasını tespit ettiği ve şüpheliyle görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Bu görüşme kayıt altına alınarak dava dosyasına eklendi. Altaş’ın, dosyadaki diğer gizli tanık beyanlarında geçen bazı vahim iddiaları doğrudan inkar etmemesi, jandarma tutanaklarındaki en dikkat çekici ayrıntı oldu.
2020 Ocak ayından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi mücadelesini sürdürüyor. Altaş hakkındaki kırmızı bülten süreci devam ederken, ABD’den gelen bu son bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.