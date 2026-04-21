Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı

Tunceli'de Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra sır perdesi aralanıyor. Gülistan doku soruşturmasında her gün yeni bir bilgiye ulaşılıyor.
Bugüne kadarki en çarpıcı itiraf ise şüphelilerinden Umut Altaş’ın ağabeyi, Gülistan’ın hamile olduğu için öldürüldüğünü açık açık söylemesi oldu.
Adalet Bakanlığı da soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci dün akşam saatlerine doğru başlatmıştı...
Son gelen bilgilere göre; soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği tahmin ediliyor.