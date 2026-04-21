Tunceli'de Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra sır perdesi aralanıyor. Gülistan doku soruşturmasında her gün yeni bir bilgiye ulaşılıyor.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı Kırmızı bültenle aranan Altaş'ın 2022'de Meksika'ya giderek yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği tahmin ediliyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'tan bahsediliyor. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği tahmin ediliyor. Altaş'ın Meksika'dan yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği tahmin ediliyor.

Bugüne kadarki en çarpıcı itiraf ise şüphelilerinden Umut Altaş’ın ağabeyi, Gülistan’ın hamile olduğu için öldürüldüğünü açık açık söylemesi oldu.

Adalet Bakanlığı da soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci dün akşam saatlerine doğru başlatmıştı...

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Son gelen bilgilere göre; soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

MEKSİKA'DAN ABD'YE KAÇTI

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği tahmin ediliyor.