Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tuncay Sonel'in 'Gülistan Doku' paylaşımı yeniden gündem oldu! Vatandaşlar yorumlarda ateş püskürdü

Gülistan Doku soruşturmasında baş şüphelilerden biri olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020 yılında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Şimdilerde ise Sonel'in o yıllarda yaptığı paylaşımların altı vatandaşların tepki dolu mesajlarıyla dolu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 14:47

soruşturmasında baş şüphelilerden biri eski Tunceli Valisi 'in oğlu oldu. Sonel'in adı dosyada babasıyla birlikte yer aldı.

Yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla eski Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. Açığa alınan Sonel polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Elazığ'da gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Sonel hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan işlem yapılması için dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Gülistan doku ile ilgili yürütülen soruşturmada ilk ifadesi alınan Tuncay Sonel bugün öğle saatlerine doğru tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

2020 YILINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Öte yandan Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolduğu zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da ortaya çıkıyor...

VATANDAŞLAR YORUMLARDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir paylaşımında Sonel; emniyet, jandarma, AFAD ekipleriyle ve Doku ailesiyle yaptığı görüşmeye dair karelere yer vermiş. Sonel'in o yıllarda yaptığı paylaşımların altı bugünlerde vatandaşların tepki dolu mesajlarıyla doldu.

İşte o paylaşım:

https://x.com/tuncaysonel/status/1237338812596060161

ETİKETLER
#Suç Delillerini Yok Etme
#Tunceli Valiliği
#Gülistan Doku
#Mustafa Türkay Sonel
#Tuncay Sonel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.