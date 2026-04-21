Tuncay Sonel'in 'Gülistan Doku' paylaşımı yeniden gündem oldu! Vatandaşlar yorumlarda ateş püskürdü

Gülistan Doku soruşturmasında baş şüphelilerden biri eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu. Sonel'in adı dosyada babasıyla birlikte yer aldı.

Yöneltilen suçlamalar ise oldukça ağırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla eski Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. Açığa alınan Sonel polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Elazığ'da gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Sonel hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan işlem yapılması için dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Gülistan doku ile ilgili yürütülen soruşturmada ilk ifadesi alınan Tuncay Sonel bugün öğle saatlerine doğru tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

2020 YILINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Öte yandan Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolduğu zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da ortaya çıkıyor...

VATANDAŞLAR YORUMLARDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir paylaşımında Sonel; emniyet, jandarma, AFAD ekipleriyle ve Doku ailesiyle yaptığı görüşmeye dair karelere yer vermiş. Sonel'in o yıllarda yaptığı paylaşımların altı bugünlerde vatandaşların tepki dolu mesajlarıyla doldu.

İşte o paylaşım:

