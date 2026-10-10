Terör örgütü DEAŞ üyeliğinden kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ Kırmızı bültenle aranıyordu! Eskişehir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı Kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan Irak uyruklu DEAŞ üyesi tutuklandı. Eskişehir'de Irak uyruklu DEAŞ üyesi M.S.F. yakalandı. Şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatlı ve terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyonda şüphelinin pasaportu ve dijital materyaller ele geçirildi. M.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'IN ÇATIŞMA BÖLGELERİYLE İRTİBATLI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, çatışma bölgeleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde farklı kademelerde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu M.S.F.’nin kentte yaşadığı ikamet tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Şüphelinin adresine 8 Ekim günü saat 06.45 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaportu ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi zanlı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan M.S.F. cezaevine gönderildi.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

SAKARYA'DA 3 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Öte yandan Sakarya'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli, Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı.

DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, kayıt dışı para transferi yaptıkları yönünde haklarında beyan ve teşhis bulunan, HTS ile MASAK raporlarında örgüt mensuplarıyla para transferi ile iletişim kayıtları tespit edilen ikisi Suriye uyruklu, biri Irak uyruklu toplam 3 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasa dışı para transferlerine ait havale dekontları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i 'terörizmin finansmanı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan diğer 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.