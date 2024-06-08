Kırmızı bültenle aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:31
Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı bulunan, 9 yıldır firarda olan ve kırmızı bülten ile aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak kırmızı bülten ile aranan 62 yaşındaki E.O.’nin Seydikemer ilçesinde olduğu bilgisi alındı.
SAHTE KİMLİK İLE YAKALANDI
Seydikemer İlçesi Kumluova Mahallesinde olduğu tespit edilen şüpheli E.O’nun yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, saklandığı baraka evde ‘Sahte kimlik’ ile yakalandı.
E.O. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı