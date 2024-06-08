Kırmızı bültenle aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

08 Haziran 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:31

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak kırmızı bülten ile aranan 62 yaşındaki E.O.’nin Seydikemer ilçesinde olduğu bilgisi alındı.

SAHTE KİMLİK İLE YAKALANDI

Seydikemer İlçesi Kumluova Mahallesinde olduğu tespit edilen şüpheli E.O’nun yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, saklandığı baraka evde ‘Sahte kimlik’ ile yakalandı.

E.O. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.