Editor
Editor
 Baran Aksoy

Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Bakan Yerlikaya, "Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Bakan Yerlikaya,
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
10:19
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
10:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı bültenle aradığımız 6, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu; Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, K.K.T.C. ve Lübnan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs Bulgaristan'da, "Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya'da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan'da, “Hakaret ve Tehdit” ile “TCK. 227 Maddesi” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, “Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da

Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Bakan Yerlikaya, "Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER

“213 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da, “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya'da, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs K.K.T.C.’de, "Konut ve Eklentilerinde Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs K.K.T.C.’de, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs LÜBNAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1956967196241887483

