19°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Uyuşturucu baronu 'Don Vito' Abdullah Üstün ve Hasan Lala yakalandı

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan CHROOKE suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı baronu Abdullah Alp Üstün ile Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahsın 'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Uyuşturucu baronu 'Don Vito' Abdullah Üstün ve Hasan Lala yakalandı

2 SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KISKIVRAK YAKALANDI

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı."

Uyuşturucu baronu 'Don Vito' Abdullah Üstün ve Hasan Lala yakalandı

