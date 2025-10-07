Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Hedef sıfır can kaybı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni uygulanacak trafik cezalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya,“Bizim trafik güvenliğiyle ilgili hedefimiz şu: sıfır can kaybı, sıfır yaralanma ve sıfır maddi hasar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda 2030’un sonuna gelindiğinde can kayıplarının yarı yarıya düşmesi, 2050’ye gelindiğinde ise sıfır hedefine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğinin altını Bakan Yerlikaya, "Bununla ilgili bir genelge yayımlandı. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere tüm ilgili bakanlıklara ve görevlilere talimat verildi" dedi.

Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Hedef sıfır can kaybı

"DENETİM VE CAYDIRICI KURALLARIN ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMALARI"

Göreve geldiği ilk gün, bütün birimlerden brifing aldığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğiyle ilgili gelmiş olduğumuz noktayı, 2021 hedeflerini ve 2020’de belirlenen hedefleri inceledik. 2030’a giden süreçte hedeflere ulaşma konusunda bir sapma olduğunu gördük. Dolayısıyla şunu yaptık: Trafik güvenliğiyle ilgili yapmamız gereken, tüm dünyanın başardığı gibi, bunu başaran ülkelerde olduğu gibi, denetim ve caydırıcı kuralların etkin şekilde uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Hedef sıfır can kaybı

"2023'TE CAN KAYBI ORANI YÜZDE 17,9A YÜKSELDİ"

Trafikte yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların olmasını istemediklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Ancak maalesef 2015’ten 2024 yılına kadar olan can kayıplarına baktığımızda, yıllık ve günlük veriler var. 2015 yılında bir yılda 7.530 can kaybı yaşandı; bu da günlük ortalama 20,6 kayba denk geliyor. 2021 yılına geldiğimizde bu rakam günlük 14,7, yıllık 5.362 oldu. Bir yıl sonra biraz daha düşerek 14,3’e indi. Ancak 2023’e geldiğimizde 17,9’a yükseldi. Bu artışın sebebi, trafik denetimi ve caydırıcı kuralların bir arada olması gerektiği gerçeğidir. Trafik kültürünün ve güvenliğinin oluşabilmesi için bu ikisinin birlikte yürütülmesi şart" dedi.

Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Hedef sıfır can kaybı

"DENETİN SAYISI YÜZDE 50 ARTTI"

Denetim sayısını yüzde 50 artırarak 124,3 milyona çıkardıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "İdari işlem sayısını ise %44 artırarak 22 milyondan 32 milyona yükselttik. Ölüm sayısını, yani can kayıplarını 197 kişi azaltarak 17,4’e düşürebildik" diye konuştu.

Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Hedef sıfır can kaybı

"KAZALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ HIZ İHLALİ"

Trafik kazalarının en büyük sebebinin hız ihlali olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, "30 km limit olan okul ve hastane önlerinde yakalanan sürücülerin cezası burada yazıyor. Biz burada 76'dan itibaren 30 gün, 86 oluyorsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Bu geriye doğru bir yıl içerisinde 5 kere yaparsa psikiyatri uzmanına gözükmesi lazım" dedi.

Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Hedef sıfır can kaybı

"MAKAS ATAN YANDI"

Barem sisteminin getirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Yerleşim yeri ve dışı ayrımı yaptık. Yerleşim yerlerindeki denetimler çok daha fazla olacak. Tedbir almamız lazım. Yeni kanun teklifinde biri makasa atarsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Otoyolda biri ters yolda gitse kazaya davetiye çıkartmak. 60 günde ehliyet ve trafikten men" ifadelerini kullandı.

