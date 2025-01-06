Kırşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:14
Son dakika haberi: Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı