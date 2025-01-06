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Kırşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:14
Kırşehir&#039;de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Kırşehir​'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.

Detaylar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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