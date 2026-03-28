Kırşehir’de tütün operasyonu! Kamyonda 5,5 ton ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5.5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Özetle

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

KIYILMIŞ TÜTÜNLER BULUNDU

Yapılan aramada, 264 koli içerisinde toplam yaklaşık 5 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak B.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.